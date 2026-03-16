İşgalci İsrail'den Lübnan'a kara harekatı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

Lübnan'ın güneyinde başlatıldığı duyurulan "kilit noktalara yönelik hedefli bir kara operasyonu" için bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı 91.⁠ ⁠Tümen'in cumartesi gecesi geç saatlerde Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.

Kara unsurlarından önce İsrail ordusunun bölgeye şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan 146. Yedek Tümen'in Lübnan'ın güneybatısına konuşlandırılmış vaziyette olduğu, 36. Tümen'in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARININ MAYIS SONUNA KADAR DEVAM EDEBİLECEĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılarının, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"na kadar sürdürebileceği iddia edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığından üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan sınırının doğu kesiminde görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdi.

Toplantıda askerlere "bu sefer zamanın farklı şekilde aktığını" söyleyen yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının 21 Mayıs'ta başlayan "Şavuot Bayramı"na kadar sürebileceğini belirterek, "Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

Yedek askerlerin göreve çağrıldığı İsrail ordusunun giderek artan yorgunluk yaşadığı belirtilen haberde, buna rağmen ordunun daha agresif davranacağı ileri sürülerek bir tampon bölge oluşturmaya çalışacağı ve sınır bölgelerine yapılan bombardımanların Lübnan'ın daha içine doğru süreceği kaydedildi.

Haberde, kuzeye çekilen Golani Tugayı'na Nahal ve paraşütçü birliklerinin de katılmasının beklendiği, şu ana kadar Lübnan topraklarında 7 ila 9 kilometre alanda karada faaliyet gösteren İsrail ordusunun işgali genişleteceğine işaret edildi.

İşte dakika dakika yaşananlar:

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan'ın güneyine başlattıkları kara saldırılarıyla gerçekleştirecekleri yıkımın Gazze Şeridi'ndeki yıkıma benzeyeceği tehdidinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun "insanlık için utanç verici" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2026 yılında Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır için yaklaşık 458 milyon avroluk insani yardım sağlanacağını bildirdi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Birleşmiş Milletlerden (BM), Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'den talepte bulunmasını istediğini söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine ülkenin güneyinde ateş açılmasını kınadı ve Hizbullah'a askeri faaliyetlerinin yasa dışı sayıldığı kararı hatırlattı.

Lübnan'ın güneyindeki bir evi bombalayan İsrail ordusu eve giden ambulansı da hedef aldı, saldırıda 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.