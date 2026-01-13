Kapalı kapılar ardında kritik temas: Etiyopya İstihbaratı Somali'de

İSTANBUL 5°C / 3°C
Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISS) Başkanı Redwan Hussein'in Somali'ye gerçekleştirdiği gizli ziyaret, Addis Ababa–Mogadişu hattında yeni bir diplomatik ve güvenlik trafiğine işaret etti. Görüşmelerin içeriğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapıldı.

Somali haber sitesi Garowe Online'a göre, Hussein, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in mesajını iletmek için Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü ancak mesajın içeriği kamuoyuna açıklanmadı.

Hussein ayrıca Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) Direktörü Mahad Salad ile görüşmelerde bulundu.

İki ülkeden de ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL, SOMALİLAND'İ TANIYAN TEK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

