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Dünya

Kapıyı yüzlerine kapattılar! Ermenistan'a kötü haber

Rusya'nın liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (CSTO) Azerbaycan'la yeni sınırdaki gerilim için yardım talep eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ret cevabı geldi.

4 Temmuz 2021 Pazar 07:55 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 07:55
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Rusya'nın liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) üyesi ülkeler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı Karabağ'da talep ettiği sınır güvenliği desteğini reddetti.

CSTO Genel Sekreteri Stanislav Zas, yaşananları 'sınır olayları' olarak tanımladı ve anlaşma kapsamına girmediğini söyledi.

Zas, "CSTO kapasitesinin, sadece üyelerinden birine karşı bir saldırı veya işgal durumunda kullanıldığının anlaşılması gerek" deyip ekledi: Burada aslında bir sınır olayı var. Şanslıyız ki orada ölü veya yaralı, yahut bir çatışma yok. Çatışmalarda herhangi bir tırmanma söz konusu olmadığını kaydeden Zas, "Aslında, durumun kötüye gittiğini söyleyemeyiz. Sınır meselesinde yapılacak çok iş var ancak bunların müzakere masasında çözülmesi gerekiyor.

CSTO Genel Sekreteri Stanislav Zas

Karabağ'da ateşkesin ilan edilmesinin ardından Rus barış gücü askerleri savaşın kaderinin değiştiği Şuşa dahil olmak üzere tüm sınır hatlarına yerleştirildi, ortak gözlem noktasında ise Türkiye de var.

Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan tarafından 2002 yılında kurulan CSTO, bir üye devlete yapılan saldırının tüm üye devletlere yapılmış bir saldırı olarak kabul eden bir askeri ittifak.

Karabağ savaşı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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