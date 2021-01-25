İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2021 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3896
  • EURO
    8,9878
  • ALTIN
    442.331
  • BIST100
    1545.69
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kara bulutlar yaklaşıyor, sabır tükendi: Kendilerinin ülkenin sahibi sanıyorlarsa, yanılıyorlar
Dünya

Kara bulutlar yaklaşıyor, sabır tükendi: Kendilerinin ülkenin sahibi sanıyorlarsa, yanılıyorlar

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Taliban'ın barış konusunda uzlaşma peşinde olmadığını söyledi. Afgan güvenlik güçlerinin her duruma hazırlıklı olduğunu aktaran Muhib, 'Her türlü tehdide güçlü şekilde hazırlıklı olmak bizim boynumuzun borcudur. Taliban, ülkenin sahibinin kendisi olduğunu düşünüyorsa yanılıyor.' diye konuştu.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28
ABONE OL

Muhib, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Taliban'ın hala başka terör grupları gibi ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Afganistan'ın daha önce 5 bin 500 Taliban mahkumunu serbest bıraktığını ve böylece şiddetin daha çok arttığını kaydeden Muhib, "Taliban barış konusunda uzlaşma peşinde değil." dedi.

Taliban'ın, Afganistan'da barış istemediğini dile getiren Muhib, örgütün son zamanlarda saldırılarını arttırdığını ve militanlarının ana caddelere çıkarak sivil insanları kaçırdığını vurguladı.

Muhib, militanların, kamu binalarını hedef alarak barış niyetlerinin olmadığını gösterdiğine de dikkati çekti.

Afgan güvenlik güçlerinin her duruma hazırlıklı olduğunu aktaran Muhib, "Her türlü tehdide güçlü şekilde hazırlıklı olmak bizim boynumuzun borcudur. Taliban, ülkenin sahibinin kendisi olduğunu düşünüyorsa yanılıyor." diye konuştu.

ABD'nin, Taliban ile 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasına varmasının ardından Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası müzakereler başlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.