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Dünya

Kara harekatı öncesi İsrail'den dikkat çeken SpaceX hamlesi

Olası kara harekatında internet hizmetlerini etkileyebilecek gelişmelerden endişe duyan İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 22:09 - Güncelleme:
Kara harekatı öncesi İsrail'den dikkat çeken SpaceX hamlesi
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İsrail Telekomünikasyon Bakanlığı, SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelerde bulunduklarına dair açıklama yaptı.

Görüşmelerin başladığı aktarılan açıklamada, bu adımla Gazze sınırı çevresindeki beldelere ve savaş bölgelerine kesintisiz internet hizmeti sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, diğer sistemlerin arızalanması durumunda yedek olarak hizmet verecek Starlink'e ilk kez başvuracağı ifade edildi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket henüz İsrail'in talebini kabul etmedi ve bakanlığın açıklaması hakkında yorum yapmadı.

İsrail ordusu Gazze sınırına yoğun yığınak yaparken, olası kara harekatında "sona gelindiğine" ilişkin yorumlar hem yerel hem uluslararası basında yer almıştı.

İsrail böyle bir durumda internet hizmetlerini etkileyebilecek gelişmelerden endişe ediyor.

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