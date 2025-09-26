Askeri gerilimlerin arttığı bir dönemde kritik bir gelişme yaşandı. Norveç, Güney Koreli Hanwha Aerospace firmasından 24 adet K9 VIDAR kundağı motorlu obüs sipariş ederek şirketle üçüncü sözleşmesini imzaladı.

Hanwha'nın Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin "zaman, maliyet ve performans gereksinimleri" ile uyumlu olmaya devam etmesinin ardından, satın alma işlemi Oslo'nun topçu filosunu 2027 yılına kadar 52 sisteme çıkaracak.

TESLİMAT TARİHİ 2027 OLARAK AÇIKLANDI

Norveç Savunma Malzeme Ajansı Direktörü Gro Jære , "Ek 24 K9 topçu sisteminin teslimatının 2027 için planlanmasının sağlanmasında Hanwha ile verimli süreçler ve iyi iş birliği çok önemli rol oynadı" dedi.

Yeni obüsler, geliştirilmiş haberleşme sistemleri ve Norveç'in muharebe platformlarıyla entegrasyon özellikleriyle donatılacak. Hanwha ayrıca, Norveç sanayisiyle iş birliği yaparak eğitim, yedek parça ve bakım hizmetlerini kapsayan Entegre Lojistik Destek paketi sunacak.

İLK K9 OBÜSLERİ 2017 YILINDA SATIN ALINDI

Norveç, 2017 yılında Hanwha'dan 1,8 milyar kronluk (181 milyon dolar) bir sözleşme kapsamında ilk kez K9 obüslerini satın almıştı . Bu hamle, ülkenin topçu modernizasyon programının başlangıcını işaret ediyordu.

Oslo, 2022 yılında platformun Arktik koşullarındaki performansı ve güvenilirliğini gerekçe göstererek daha fazla K9 için opsiyon kullandı.

STRATEJİK ORTAK VURGUSU

Hanwha Aerospace CEO'su ve Başkanı Jae-il Son, şirketin Norveç'in "egemen savunma yeteneklerinin" güçlendirilmesine katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu ve önümüzdeki yıllarda da işbirliğinin devam edeceği yönünde iyimserliklerini dile getirdi.

Son, "İleriye baktığımızda, NATO'nun ve daha geniş Avrupa topluluğunun egemenlik yeteneklerini güvence altına almaya adanmış stratejik bir ortak olarak konumumuzu sağlamlaştıracağız" dedi.

Son yıllarda birçok Avrupa ülkesinin de Hanwha Aerospace ile anlaşmalar imzalaması, firmanın kıtanın savunma sektöründeki büyüyen varlığının bir göstergesi.

Hanwha, Eylül ayı başlarında Polonya merkezli bir enstitüyle "mühimmat teknolojisinin çeşitli yönleri üzerinde iş birliği yapmak" amacıyla iki büyük sözleşme imzaladığını duyurdu.