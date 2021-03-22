AA 22 Mart 2021 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:53

ABD tarafından kara para aklamakla suçlanan Mun Chol Myong, Malezya'da yargılandığı mahkeme tarafından alınan karar sonucu bu ülkeye iade edildi.

Mun, mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaların siyasi nedenlerle yapıldığını belirtti.

The Associated Press tarafından elde edilen bilgilere göre, Mun dün Washington'da FBI tarafından gözaltına alındı. Mun, ABD'ye iade edilen ilk Kuzey Koreli oldu.

Mun'un avukatı, müvekkilinin ABD'de adil şekilde yargılanmayacağı endişesi taşıdığını, Malezya mahkemesince alınan iade kararının politik olduğunu savundu.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, Mun'u ABD'ye iade etme kararı nedeniyle Malezya ile diplomatik bağların sonlandırıldığı belirtildi.

Mun hakkında Washington'daki bir federal yargıç tarafından 2 Mayıs 2019'da kara para aklama ve çeşitli komplo suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılmıştı.

ABD yargısı tarafından alınan kararın ardından, yaklaşık 10 yıldır Malezya'da yaşayan Mun, Mayıs 2019'da Malezya'da ABD'ye iade edilmek üzere tutuklanmıştı.

Mun, Malezya'da yargılandığı mahkemedeki ifadelerinde, 2008'de Malezya'ya taşınmadan önce Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal ederek Singapur'dan Kuzey Kore'ye yasaklanmış lüks mallar tedarik ettiğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Mun, paravan şirketler aracılığıyla para akladığı ve yasa dışı gönderiler için sahte belgeler ürettiği iddialarını da reddetmişti.