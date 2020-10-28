''Karabağ, Orta Çağ'da da Azerbaycan'a ait olmuştur''

AA 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:22

Esdevlet, doğumunun 300. yılı dolayısıyla Azerbaycan’ın büyük şairi Molla Penah Vakıf’ın (1717-1797) eserleri ve hayatı hakkında yaptığı araştırmada elde ettiği bilgileri AA muhabiriyle paylaştı.

Molla Penah Vakıf'ın Azerbaycan Türkçesiyle yazılmış şiirlerini Kazakçaya çevirdiğini aktaran Esdevlet, şairin Karabağ Hanlığında Baş Vezirlik de yaptığını vurguladı. Esdevlet, Azerbaycanlı şair Vakıf'ın mezarının yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan topraklarda bulunduğuna dikkati çekti.

Esdevlet, "Ermenilerin işgali altındaki topraklarda Azerbaycanlıların ecdadının mezarları bulunuyor. Azerbaycan’ın büyük şairi Penah Vakıf’ın mezarı da orada bulunuyor." diye konuştu.



Azerbaycan'ın düşman işgali altındaki topraklarını kurtarması ve barış dolu günlerin gelmesi temennisinde bulunan Esdevlet, "Azerbaycan, ecdadın şu anki nesile emanet bıraktığı borcu yerine getiriyor. Ermeni iddialarına karşın, Dağlık Karabağ bölgesi her zaman olduğu gibi Orta Çağ’da da Azerbaycan’a ait olmuştur." ifadelerini kullandı.