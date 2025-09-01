İSTANBUL 30°C / 20°C
Dünya

Karabağ zaferiyle tarihe gömüldüler! AGİT Minsk Grubu feshedildi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu feshedildi.

1 Eylül 2025 Pazartesi 14:35
Karabağ zaferiyle tarihe gömüldüler! AGİT Minsk Grubu feshedildi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AGİT Bakanlar Konseyinin AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapılarının feshedilmesine ilişkin karar aldığı bildirildi.

Açıklamada, AGİT Sekreterliğine bu yapıların feshinden kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025'e kadar sonuçlandırması talimatının verildiği belirtildi.

Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek amacıyla 1992'de kurulan, Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çözüm üretememişti.

Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için AGİT Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürmüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e ortak başvuruda bulunmuştu.

