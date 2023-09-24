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Dünya

Karabağ'da şehit düşen askerler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camisi'nde, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunda şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Karabağ'da şehit düşen askerler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş, Fatih Camii imam hatibi Yusuf Yılmaz, Süleymaniye Camii imam hatibi Ekrem Nalbant ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kafkas Müslümanları İdaresinin organize ettiği programda, Azerbaycan ile Türkiye'nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Tilavetin ve duaların ardından, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunda şehit olan Azerbaycan askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, Azerbaycan ordusunun operasyonda şehitler verdiğini duyurmuştu.

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