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Dünya

Karabağ'daki Ermeni nüfusa hizmet verilmeye başlandı

Azerbaycan Devlet Göç Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sağlık kurumları personelinin, Karabağ'daki Hankendi şehrinde Ermeni nüfusa hizmet vermeye başladığı bildirildi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 17:49 - Güncelleme:
Karabağ'daki Ermeni nüfusa hizmet verilmeye başlandı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Hankendi'ye giden Devlet Göç Dairesi çalışanlarının entegrasyon sürecine katılmak isteyen Ermeni sakinlerinin ön kayıt işlemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanlarının da bölge sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan diğer açıklamada da Azerbaycan sağlık kurumlarına bağlı bir ekibin Hankendi'nde faaliyete başladığı belirtildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçleri 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Operasyonla bölgedeki egemenliğini tam sağlayan Azerbaycan, Ermeni nüfusa bulundukları yerleri terk etmeme ve Azerbaycan toplumun parçası olma çağrısı yapmıştı.

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