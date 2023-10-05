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Dünya

Karabağ'daki Rus barış gücü 3 bölgede gözlem noktalarını kaldırdı

Karabağ'daki Rus barış gücünün, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki gözlem noktalarını kaldırdığı bildirildi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Karabağ'daki Rus barış gücü 3 bölgede gözlem noktalarını kaldırdı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Rus barış gücünün faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki geçici gözlem noktalarının kaldırıldığı belirtildi.

Rus barış gücünün Karabağ'da görevlerini yürütmeye devam ettiği anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çatışmaların durdurulmasına ilişkin varılan anlaşmalar uyarınca, Karabağ'daki silahlı oluşumların (yasa dışı Ermeni güçler) depolarında bulunan silah, askeri teçhizat, hafif silah ve mühimmatın sayımına devam edildi. 5 Ekim itibariyle 84 zırhlı araç, 121 araç, 121 hava savunma aracı, 96 sahra topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 1 İHA, 7.000'den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 58,5 milyon mermi sayıldı."

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