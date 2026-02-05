İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,541
  • EURO
    51,4248
  • ALTIN
    6740.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimine ağır ceza! Mahkemeden müebbet hapis kararı çıktı
Dünya

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimine ağır ceza! Mahkemeden müebbet hapis kararı çıktı

Karabağ'da yıllarca işgal düzenini yöneten sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri isimleri Azerbaycan'da yargılandı, mahkemeden müebbet hapis kararı çıktı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 13:33 - Güncelleme:
Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimine ağır ceza! Mahkemeden müebbet hapis kararı çıktı
ABONE OL

Azerbaycan'da yargılanan Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticileri, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakü Askeri Mahkemesinde aralarında sözde Ermeni yönetiminin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan ve sözde "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkemece, "savaş planlama, başlatma ve yürütme", "soykırım", "halkı yok etme", "kölelik", "halkı zorla yerinden etme", "işkence", "savaş kurallarını çiğneme", "kasıtlı öldürme", "terörizm", "terörü finanse etme", "yağma", "anayasal düzeni zor kullanarak değiştirme" ve diğer suçlardan yargılanan sanıkların cezaları açıklandı.

Karara göre sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, "parlamento başkanı" Davit İşhanyan, "savunma bakanı" Levon Mnatsakanyan, "savunma ordusu komutan yardımcısı" Davit Manukyan ve "dışişleri bakanı" David Babayan, müebbet hapse mahkum edildi.

Sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ile Bako Saakyan ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından, Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin bazı eski yöneticileri, Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alınmış ve yargı önüne çıkarılmıştı.

  • Ermeni yönetimi
  • Azerbaycan mahkeme
  • Müebbet hapis

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.