Merkezin görevini tamamlaması dolayısıyla düzenlenen törene Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Sergey İstrakov, Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Rus Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Kiril Kulakov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov katıldı.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Veliyev, törende yaptığı konuşmada, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin barış için büyük katkılarda bulunduğunu söyledi.

Veliyev, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görev yapan asker ve subaylara teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da egemenliğini tam sağladığını, Ermenistan ordusunun bölgeden çıkartıldığını hatırlatan Veliyev, bu nedenle Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevinin de tamamlandığını kaydetti.

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral İstrakov, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin üç ülkenin başarılı işbirliğinin örneği olduğunu belirtti.

İstrakov, merkezde görev yapan Rus ve Türk askerlerin bölgede ateşkesin sağlanması ve kontrolü için güvenli sistem kurduğunu anlattı.

Tüm görevlerin Rus ve Türk askerlerce dostane şekilde yerine getirildiğini vurgulayan İstrakov, bölgedeki Rus Barış Gücü'nün görevinin de tamamlandığını aktardı.

- "TÜRK VE RUS ASKERLERİ GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ"



Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Ergün, merkezde Türk ve Rus askerlerin karşılıklı saygı ve dayanışma anlayışıyla görevlerini başarıyla yerine getirdiklerini belirtti.

Ergün, merkezde bugüne kadar 331 toplantı icra edildiğini bildirerek, Türk ve Rus askerlerin birlikte ve eşgüdüm halinde çalışılabileceğinin en güzel örneğini sergilediklerini ifade etti.

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanana kadar ateşkesin gözlemlenmesi sürecinin sorunsuz olarak gerçekleşmesini sağladığını belirten Ergün, Türkiye ve Rusya'nın bölgesel barış ve istikrarı sağlamadaki kararlılığının dünya kamuoyunca da takdirle takip edildiğini söyledi.

Ergün, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görev yapan tüm askerlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gönderden indirilen Türk ve Rus bayrakları, merkezin Türk ve Rus komutanlarına teslim edildi.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği tören, Azerbaycanlı sanatçıların müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.

- TÜRK-RUS ORTAK MERKEZİ HAKKINDA



Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri ile sona ermişti.

Bildiride, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı, dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı.

Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında oluşturulan merkezin açılışı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla 30 Ocak 2021'de yapılmıştı.

4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaşam ve hizmet alanının yer aldığı merkezde İHA personeli de dahil 60 Türk, 60 Rus askeri görev yapıyordu.

Merkezde görevli askerler bölgeden İHA'larla alınan görüntüleri birlikte izliyor, ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemliyordu.