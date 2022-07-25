Zengilan Havalimanı'na uluslararası statü verildi

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından Zengilan Havalimanı'na, "ZZE" uluslararası statü kodunun verildiği belirtildi. Zengilan'daki havaalanına uluslararası uçuşlar için uluslararası statünün verilmesine ilişkin yazılı açıklama yapan AZAL Başkanı Cahangir Askerov, "Zengilan'daki uluslararası havalimanı, Doğu Zengezur'daki önemli altyapı projelerinden biri. Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Zengilan Havalimanı'na üç harfli bir IATA kodunun verilmesi, burada büyük ve modern bir lojistik merkezin oluşturması yolunda atılan bir diğer adımdır" ifadelerine yer verdi.

İnşası Eylül'de tamamlanması planlanan Zengilan Havalimanı inşaatının, her türlü yolcu ve kargo uçağını kabul edebilecek kapasitede inşa edildi. Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir piste sahip. Terminal kapasitesi saatte 200 yolcuyu kabul edebilecek şekilde tasarlandı.