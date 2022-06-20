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Dünya

Karadağ Başbakanı Abazovic'ten halka çağrı: Elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapın

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, halka elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
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Abazovic, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Vatandaşlardan elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmalarını rica ediyorum, zira bundan sonraki krizden endişeliyim." diye konuştu.

Karadağ hükümetinin akaryakıt fiyatları konusunda kolaylıklar sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydeden Abazovic, sonbaharda sadece enerji değil aynı zamanda gıdada da kriz yaşanmasından endişe ettiğini söyledi.

Abazovic, bu durumun, Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi, akıllı politikalar ve bölgesel iş birliğiyle iyi bir şekilde atlatılabileceğini vurguladı.

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