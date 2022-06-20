Abazovic, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Vatandaşlardan elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmalarını rica ediyorum, zira bundan sonraki krizden endişeliyim." diye konuştu.

Karadağ hükümetinin akaryakıt fiyatları konusunda kolaylıklar sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydeden Abazovic, sonbaharda sadece enerji değil aynı zamanda gıdada da kriz yaşanmasından endişe ettiğini söyledi.

Abazovic, bu durumun, Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi, akıllı politikalar ve bölgesel iş birliğiyle iyi bir şekilde atlatılabileceğini vurguladı.