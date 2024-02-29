Karadağ, Radoje Zivkovic'in iadesini talep etti

Karadağ'da Skaljarskı ile Kavackı suç örgütleri arasında uyuşturucu savaşı İstanbul'a da sıçramıştı. Skaljarskı'nin birçok üyesinin öldürülmesi sonrasında Jovan Vukotiç, olası bir eylemden kaçmak amacıyla 2 Ekim 2021'de Türkiye'ye geldi. İddiaya göre, Kavackı örgütü de Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Vukotiç'e karşı saldırı planladı. Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında Jovan Vukotiç birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı Kavackı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla Zivkovic ve suça yardım edenler yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda Zivkovic'in arasında bulunduğu 16 kişiye dava açtı. Bu suçtan tutuklanan Radoje Zivkovic'in 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istendi.

VİLLA CİNAYETİNDE DE ADI GEÇTİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken Zivkovic'in adı, Sarıyer'de işlendiği iddia edilen bir başka cinayette daha geçti. Karadağlı yetkilier, Radoje Zivkoviç'in, Skaljari'nin yüksek dereceli üyelerinden Risto Mijanoviç'in 9 Kasım 2020'de İstanbul'da kaçırılıp işkenceyle öldürülmesi olayının da organizatörü olduğunu iddia etmişti. Karadağlı yetkililer, Mijanoviç'in Uskumruköy'de bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin bir Fiat Doblo ile taşındığı ve restoran yakınında bir villanın arkasına gömüldüğünü ileri sürdü. Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar tutuklanan Radoje Zivkovic'in flaş belleğinde çıkmıştı. Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen Sarıyer'deki Ormanada villaları 167 numarada yapılan kazıda ise ceset bulunamamıştı. Villanın bodrum ve bahçe katında cinayeti kamufle etmak amacıyla kapsamlı tadilat yapıldığı, cesedin başka bir yere taşındığı iddia edilmişti. Bu olayla ilgili soruşturma sonucunda da Rodaje Zivkovic'in ve villa sahibinin arasında bulunduğu 4 kişiye dava açıldı. Radoje Zivkovic hakkındaki iki ayrı dava daha sonra 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hukuki ve fiili irtibat nedeniyle birleştirildi.

KARADAĞ İADESİNİ TALEP ETTİ

Karadağ'da Podgorica Üst Mahkemesi, Radoje Zivkovic hakkında 'Suç örgütü kurma', 'Uyuşturucu maddelerinin izinsiz üretimi, bulundurulması ve dağıtımı', 'Silah ve patlayıcı maddelerin yasadışı olarak bulundurulması', 'Adam öldürme', 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında yakalama kararı verdi. Karadağ adli makamları, İstanbul'da tutuklu yargılanan Zivkovic'in pek çok suçtan arandığı gerekçesiyle iadesini talep etti. İstanbul 41. ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iade davasında, başka suçtan tutuklu Radoje Zivkovic bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tercüman aracılığıyla söz verilen Zivkovic, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyorum. İade edilmemeyi talep ediyorum" dedi.

MAHKUM OLURSA İNFAZ TAMAMLANINCAYA KADAR TÜRKİYE'DE KALACAK

Mahkeme heyeti, iadesi talep edilen sanığın iade şartlarının bulunduğunu ve 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş birliği Kanunu ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerinin Kaçakçılığına karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 6. maddesi gereğince suç örgütü suçlarından iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca sanığın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararının kesinleşmesinin ve hakkında mahkumiyet hükmü verilmesi halinde infazının tamamlanmasına kadar iadesinin tehirine (ertelenmesine) hükmedildi. Kararda, sanığın sadece iade kararına teşkil eden suçtan dolayı yargılanabileceği ve karara karşı 15 gün içinde itirazda bulunabileceği kaydedildi.