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Dünya

Karadağ'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

Balkan ülkesi Karadağ'da erken genel seçimlerde halk sandık başına gidiyor.

AA11 Haziran 2023 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Karadağ'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı
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Karadağ'da, Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından düzenlenen erken genel seçim için oy kullanılmaya başlandı.

Ülkede kayıtlı 542 bin 468 seçmen, yerel saatle 07.00-20.00'de oy kullanabilecek.

Bağımsız Karadağ'da 6'ncısı yapılan genel seçimde ülkedeki 81 sandalyeli meclise girebilmek için 15 koalisyon ve siyasi parti yarışıyor.

Karadağ'ın en güçlü partilerinden Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS), genel seçime ilk kez, uzun yıllar partinin liderliğini yapan ve 6 Nisan'da parti genel başkanlığından istifa eden eski Cumhurbaşkanı Milo Djukonavic olmadan katılırken, DPS bu seçimde de geleneksel partnerleri Karadağ Liberal Partisi (LP), Arnavut İttifakı ve Sosyal Demokratlar (SD) ile birlikte giriyor

Ülkede 2 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanan Jakov Milatovic'in liderlerinden olduğu Avrupa Şimdi Hareketi (PES) ise genel seçimlere ilk kez katılıyor.

Seçimde yarışan diğer listeler ise şöyle:

Boşnak Partisi (BS), Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI), Herkes için Adalet, Sosyalist Halk Partisi ve DEMOS Koalisyonu, Halk Koalisyonu, Arnavutlar Birliği, Güvenli Karadağ için Geri Dönüş Koalisyonu, Değişim Koalisyonu, Karadağ İçin Yapabiliriz Birliği, Birlikte Koalisyonu, Sosyal Demokrat Parti, Demokrat Parti ve URA Halk Hareketi Koalisyonu ve Arnavut Forumu.

- ULUSAL MECLİSE GİRMEK İÇİN YÜZDE 3'LÜK SEÇİM BARAJINI GEÇMEK GEREKİYOR

Genel seçimin 4 yılda bir düzenlendiği Karadağ'daki seçim kanununa göre, ulusal meclise girmek için yüzde 3'lük seçim barajını geçmek gerekiyor.

Öte yandan, Karadağ'da son olarak 2011'de yapılan nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 72,07'sini Ortodokslar, yüzde 19,11'ini Müslümanlar ve yüzde 3,44'ünü, Katolikler oluşturuyor.

Ülkede etnik olarak en fazla Karadağlı ve Sırp bulunurken, bunları Boşnak, Arnavut, Roman ve Hırvatlar ile diğer küçük etnik gruplar izliyor.

- KARADAĞ'I ERKEN SEÇİME GÖTÜREN SÜREÇ

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, eski Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Sırp siyasi Miodrag Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamış, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

Lekic, çoğunluğun desteğini alamamış ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermişti. Bu sürecin ardından Djukanovic 16 Mart'ta meclisi feshettiğini açıklamıştı.

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