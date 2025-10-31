İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0516
  • EURO
    48,5493
  • ALTIN
    5426.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karadağ'daki bıçaklama olayında tutuklu 2 Türk vatandaşı serbest bırakıldı
Dünya

Karadağ'daki bıçaklama olayında tutuklu 2 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da 'Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları' nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirdi.

AA31 Ekim 2025 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Karadağ'daki bıçaklama olayında tutuklu 2 Türk vatandaşı serbest bırakıldı
ABONE OL

Mahkeme, Podgoritsa'daki bıçaklı saldırı olayına karışan 2 kişinin durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Podgoritsa Yüksek Savcılığının, Y.G. ve N.D. hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçlamasında bulunduğu belirtildi.

Soruşturmaya bakan hakimin, söz konusu şüpheliler hakkında mağdurların ifadesi ve teşhis tutanağı kapsamında tutuklama kararı verdiği aktarılan açıklamada, sanıkların haklarındaki karara itiraz ettikleri kaydedildi.

Karadağ'daki olaylara ilişkin Türkiye'den açıklama

Y.G. ve N.D'nin olayın yaşandığı saatlerde başka yerlerde bulunduklarının güvenlik kamerası görüntüleriyle doğrulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme sonucunda sanıkların savunmalarının doğru olduğu, olayın meydana geldiği sırada konutlarında bulundukları ve bu nedenle artık haklarında makul şüphe bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda soruşturma hakimi, sanıklar Y.G. ve N.D. hakkındaki tutuklama kararını kaldırmıştır. Bir kez daha vurguluyoruz ki, söz konusu sanıklar hakkındaki tutuklama kararı suçun nitelendirilmesinde bir değişiklik nedeniyle değil, soruşturma sürecinde onların 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle kaldırılmıştır."

Karadağ'ın kararına içeriden tepki

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.