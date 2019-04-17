Karadaği: Arap liderlerin bir kısmı İsrail'e destek verecek vaziyette

Karadaği, Orta Doğu ve İslam dünyasında meydana gelen son gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İslam dünyasının siyasi açıdan çok karanlık ve kötü bir süreçten geçtiğini belirten Karadaği, "İslam dini prensiplerine bağlı kalınmasında pek başarılı olunmadığı gibi Arap örf, adet ve geleneklerinin yaşatılmasında da sorunlar yaşanıyor. Elbette bu durum tüm İslam dünyası için geçerli değil ancak daha çok Arap ülkelerini kapsayan bir sorun." dedi.

Arap ülkelerin sorunlarla boğuşmasına rağmen halkın gelişme sürecinde olduğunu söyleyen Karadaği, "Müslümanlar arasında dikkatli bir şekilde hareket edip ayağa kalkan birçok insan var. Bu insanlar artık siyasi bir reform yapılmasını talep ediyor. Suriye ve Mısır'da ayaklanmalara büyük darbelerin vurulmasına ve birçok sorun yaşanmasına rağmen Müslümanlar boyun eğmedi ve ümitsiz de değiller." diye konuştu.

- "ARAP BAHARI ÖLMEDİ"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri şöyle devam etti: "Arap Baharı ölmedi ve halen diri bir şekilde ayakta. Cezayir ve Sudan'da meydana gelen son gelişmeler, halkın iyiye doğru değişimlerin yaşanması için talepte bulunduğunu ve ayakta durabilecek gücünün olduğunu en iyi şekilde ispatlıyor."

Karadaği, Cezayir ve Sudan'daki halk hareketlerine ilişkin, "Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin bu konudaki duruşu gayet açık ve nettir. Herhangi bir kimsenin korkusu altına kalmadan gerçekleri bu dünyaya anlatmaktır. Bu yüzden halk hareketleri ve devrimlerinin yanındayız. Müslümanlar, diktatör siyasi düzenden demokratik bir sisteme geçmek istiyor ve biz de halkın taleplerinin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Bu konuda ümitli olduğunu belirten Karadaği, "Allah'ın desteğiyle çok geçmeden İslam dünyası halk devrimi, gösteriler, seçim ya da siyasi yollara başvurarak yapısal reformlar gerçekleştirebilir. Mısır dahil olmak üzere İslam dünyasındaki diğer bölgelerde halk yeniden sokağa dökülecektir." dedi.

- "BÖLGEDEKİ OLAYLARIN BÜYÜK ORANI İSRAİL VE SİYONİSTLERLE BAĞLANTILI"

İslam ve Arap dünyasındaki sorunların büyük kısımının "siyonistler ve haçlıların kurduğu komplolardan" kaynaklandığının altını çizen Karadaği, şunları söyledi: "Bu komplo planları çok ama çok büyük. Bölgedeki olayların büyük oranı İsrail ve siyonistlerle bağlantılı. Eğer İsrail bölgede iki cephe oluşturup ve provokasyon çıkarmazsa, bunca İslam ve Arap ülkesi içinde küçük bir ülke olarak nasıl yaşayabilecek? Suriye tamamen yıkıldı. Mısır'da öyle bir ortam yaratıldı ki şu anda İsrail ile birler ve siyonistlerin projeleri hayata geçiriliyor. Yemen'de de ülkenin tüm altyapısı yıkıldı. Bu yöntemle Arap dünyası çok sorunlu ve karmaşık bir dünya haline getirildi. Durumdan sadece İsrail ve İsrail'in projelerinin tamamlayıcı olan bölgedeki birkaç ülke faydalanıyor."

- "BAZI ARAP LİDERLERİ İSRAİL'E DESTEK VERECEK VAZİYETTE"

Karadaği, bazı Arap liderlerin İsrail ve ABD güdümünde siyonistlerin projelerini hayata geçirmek için hareket ettiği eleştirisinde bulundu.

İsim vermediği liderlerin bu kapsamda İslam ve Arap dünyasını karşılarına aldığına işaret eden Karadaği, "Filistin ve Kudüs gibi iki kişinin bile üzerinde tartışmaması gereken büyük davalara da karşı çıkıyorlar. Arap liderlerin bir kısmı şu anda öyle bir durumda ki İsrail'e destek verecek vaziyetteler. Ya da ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması hususunda sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Bazı Arap liderlerin bu sessizliği ABD'nin daha da ileriye gitmesine ve Golan Tepeleri'ni İsrail'in bir parçası olarak tanımasına yol açtı." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, "Allah'a şükürler olsun ki, bazı ülkelerin (Filistin davasında) takdire şayan çok iyi duruşları var. Bunların başında da Türkiye, Katar, Ürdün, Fas ve birkaç ülke yer alıyor." ifadesini kullandı.

- "SEÇİMLER TÜRKİYE HALKI İÇİN ZAFER"

Ali Karadaği, Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlere de değinerek şunları kaydetti: "Yapılan seçimler, Türkiye halkı için bir zaferdir. Türkiye devleti, seçimlerde müdahale etmediğini tüm dünyaya ispatladı. Aksine yoksa bu sonuç olmayacaktı. Bu seçim, Türkiye halkının medeni yönünü tüm unsurlarıyla gösterdi. Türkiye halkı kazandı ve bu vesileyle tebrik ediyorum."