Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da cumartesi günü genç bir Karadağ vatandaşının Türk vatandaşlarının da karıştığı olayda bıçakla yaralanmasının ardından başlayan gerginlik ve protestolar dün de devam etti.

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic, Meclis'teki konuşmasında Türkiye'nin ülkelerine yaptığı yardım ve yatırımları hatırlatarak şöyle konuştu:

"Geçmişte Türk devleti, TİKA aracılığıyla Karadağ devleti kurumlarına 20 milyon euro geri ödemesiz fon bağışladı. Kovid salgınında, yardım eden ilk devletlerdendi. Tedavi ihtiyacımız olduğunda Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye, AB yolumuzda destek veriyor. Bakanlık verilerine göre Türkler, Karadağ'daki yabancı gruplar arasında işlenen suç sayısında altıncı sırada."