30 Ekim 2025 Perşembe
  Karadağ'ın kararına içeriden tepki: Türkiye hep yanımızda oldu
Dünya

Türk ve Karadağ vatandaşlarının karıştığı olayın ardından devam eden protestolara tepki gösteren Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic, Meclis'teki konuşmasında Türkiye'nin ülkelerine yaptığı yardım ve yatırımları hatırlattı. Nurkovic, 'Geçmişte Türk devleti, TİKA aracılığıyla Karadağ devleti kurumlarına 20 milyon euro geri ödemesiz fon bağışladı. Kovid salgınında, yardım eden ilk devletlerdendi. Tedavi ihtiyacımız olduğunda Türkiye'ye gidiyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ30 Ekim 2025 Perşembe 09:33
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da cumartesi günü genç bir Karadağ vatandaşının Türk vatandaşlarının da karıştığı olayda bıçakla yaralanmasının ardından başlayan gerginlik ve protestolar dün de devam etti.

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic, Meclis'teki konuşmasında Türkiye'nin ülkelerine yaptığı yardım ve yatırımları hatırlatarak şöyle konuştu:

"Geçmişte Türk devleti, TİKA aracılığıyla Karadağ devleti kurumlarına 20 milyon euro geri ödemesiz fon bağışladı. Kovid salgınında, yardım eden ilk devletlerdendi. Tedavi ihtiyacımız olduğunda Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye, AB yolumuzda destek veriyor. Bakanlık verilerine göre Türkler, Karadağ'daki yabancı gruplar arasında işlenen suç sayısında altıncı sırada."

Karadağ hükümeti, Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

