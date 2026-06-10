İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1431
  • EURO
    53,3906
  • ALTIN
    6165.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Karadeniz güvenliği NATO gündeminde

NATO Sözcüsü Allison Hart, NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Karadeniz'deki güvenlik durumunun ele alındığını açıkladı. G

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Karadeniz güvenliği NATO gündeminde
ABONE OL

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, müttefik topraklarının her karışını koruma taahhüdünün NATO'nun değişen güvenlik ortamına sürekli uyum sağlamasını gerektirdiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadında insansız hava ve deniz araçlarıyla ilişkili olayların arttığını belirten Hart, bu zorlukların üstesinden gelmek için müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Hart, bu kapsamda Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin bugün Karadeniz'deki güvenliğe odaklanan görüşmeler yaptığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna'ya ait insansız hava araçları (İHA) zaman zaman Estonya, Letonya, Romanya gibi NATO'nun doğu kanadı ülkelerinin hava sahasını ihlal ediyor.

  • NATO
  • Kuzey Atlantik Konseyi
  • Karadeniz güvenlik

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da ilginç kaza: Yolda yürüyen kadının kafasına düştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.