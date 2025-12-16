İSTANBUL 12°C / 6°C
  • Karadeniz semalarında askeri hareketlilik: Bombardıman uçakları saatlerce uçuş yaptı
Dünya

Karadeniz semalarında askeri hareketlilik: Bombardıman uçakları saatlerce uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçuşa savaş uçakları eşlik etti.

16 Aralık 2025 Salı 18:19
Karadeniz semalarında askeri hareketlilik: Bombardıman uçakları saatlerce uçuş yaptı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait "Tu-22M3" uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş yaptığı belirtildi.

Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı kaydedilen açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

