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Dünya

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma: Rusya sınırına yaklaşan uçak engellendi

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD'ye ait bir devriye uçağını engellediği ifade edildi.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 21:54 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 21:55
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Rusya ile ABD arasında Karadeniz'de yaşanan gerilim devam ediyor.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rus hava sahası kontrol sistemleri, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Su-27 tipi savaş uçağı, sınırlarımıza yaklaşan hedefine ABD Deniz Kuvvetleri’be ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağı olduğunu tespit etti” ifadelerine yer verildi.

- "YABANCI KEŞİF UÇUŞLARININ SAYISI YÜZDE 40 ARTTI"

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz bölgesinde yabancı keşif uçuşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Kerç Boğazı’nda ise yüzde 61 artış oldu” ifadelerine yer verildi. Rusya’nın geçen hafta itibarıyla 44 yabancı hava aracını engellediği bildirildi.

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