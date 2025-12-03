İSTANBUL 16°C / 7°C
3 Aralık 2025 Çarşamba
Dünya

Karadeniz'de bir insansız deniz aracı imha edildi

Tanker gemilerine yönelik saldırıların arttığı bir zamanda Romanya, Karadeniz'de seyir trafiğini tehlikeye attığı gerekçesiyle bir insansız deniz aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

3 Aralık 2025 Çarşamba 20:48
Karadeniz'de bir insansız deniz aracı imha edildi
ABONE OL

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı patlayıcı madde uzman dalgıçlarının bulunduğu gözetleme gemisinin, Köstence kentinin 36 deniz mili doğusunda insansız bir deniz aracı tespit ettiği belirtildi.

Ekiplerin insansız deniz aracının imha edilmesi yönünde onay aldıkları ifade edilen açıklamada, söz konusu cismin, Karadeniz'de seyir trafiğini tehlikeye attığı aktarıldı.

Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hem kendi ekipleri hem de Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki (NATO) devletlerin işbirliğinde, deniz sorumluluk alanlarını sürekli izlediği ve denetlediği belirtilen açıklamada, insansız deniz araçları dışında sürüklenen deniz mayınlarının da seyir güvenliği için tehlike oluşturduğunu kaydedildi.

