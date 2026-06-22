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Dünya

Karadeniz'de gemiye dron isabet etti: Yaralılar arasında Türkler de var

Ukrayna Donanması, Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını ve yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu duyurdu.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 08:11 - Güncelleme:
Karadeniz'de gemiye dron isabet etti: Yaralılar arasında Türkler de var
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Ukrayna Donanması, mürettebatında Türklerin de yer aldığı Victress isimli bir kuru yük gemisine dron isabet ettiğini duyurdu.

Gemide yangın çıktığını ve 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, mürettebat arasında yaralananların bulunduğu bildirildi.

Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada, gemide yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada, Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan dokuz mürettebat üyesi arasında yaralılar olduğu belirtilirken, herkesin kurtarıldığı da eklendi. Yaralıların durumuysa bilinmiyor.

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