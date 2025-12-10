İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor: Ukrayna'dan Rus gölge filosuna İHA saldırısı

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, Karadeniz'de “Rus gölge filosu”na ait olduğu ileri sürülen Komor Adaları bandıralı Dashan adlı tankere insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlediği iddia edildi.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 22:38
Karadeniz'de gerilim tırmanıyor: Ukrayna'dan Rus gölge filosuna İHA saldırısı
Ukrayna medyasında yer alan haber ve görüntülere göre, SBU'dan isimsiz bir kaynak, "Rus gölge filosuna" ait "Dashan" adlı petrol tankerine Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ileri sürdü.

Saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla Karadeniz'de Ukrayna'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) düzenlendiği belirtildi.

Komor Adaları bandıralı petrol tankerine, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na doğru giderken saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

Saldırıya ait görüntüler, çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

