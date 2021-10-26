Karadeniz'de gövde gösterisi: 'Katil' ateşlendi

Milliyet 26 Ekim 2021 Salı 15:41 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 15:41

Karadeniz üstünde son olarak ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-1B'nin önünü kesen Rusya, bu kez kıyıya yerleştirdiği füze sistemiyle NATO'ya gözdağı verdi.

Rus medyası, gemisavar füze sistemleri Bal ve Utes'in ateşlendiğini, Karadeniz Filosu'ndaki Amiral Grigorovich gemisinin ise havada ve denizde vurulan hedefleri gözlemlediğini yazdı.

Rus ordusu, yaptığı açıklamada Utes füzesinin 40 kilometreyi aşkın mesafedeki hava hedefini imha ettiğini bildiriyor. Bal füze sistemi ise Karadeniz'deki düşman gemilerini hedef aldı.

Milliyet'in haberine göre, füzelerin görüntüleri resmi televizyon tarafından ekrana getirildi. Test bölgesi gemi trafiğine kapatılırken, Rus donanması yaklaşık 20 muharebe ve destek gemisiyle Karadeniz'deydi.

İlk kez 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından ordu envanterine sokulan Utes füzeleri, 2016'da yenilendi. Rus ordusunun 2008'den bu yana kullandığı Bal sisteminde ise, 120 ve 260 kilometre menzile sahip iki farklı füze bulunuyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, 2014'te el koyduğu Kırım'a yakın zamanda menzili 450 kilometreyi bulan Utes yerleştirdi. Amerikan medyası tarafından 'katil' olarak tanımlanan Utes füze sistemi, Rusya'nın birçok kıyısında konuşlu durumda.