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Dünya

Karadeniz'de karşı karşıya geldiler: Rusya'dan ABD keşif uçaklarına Su-27 ile müdahale

Karadeniz'de Rusya sınırlarına yaklaşan iki ABD keşif uçağına önleme yapılması için Su-27 jetinin havalandırıldığı açıklandı.

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06 Ağustos 2020 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 11:54
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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Rus hava kontrol araçları, 5 Ağustos 2020’de Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına doğru uçan iki hava hedefini tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre, Hedeflere müdahale edilmesi için Güney Askeri Bölge’nin nöbetçi hava savunma birliklerine ait Su-27 savaş uçağının havalandırıldığı kaydedilen açıklamada, Rus uçağın güvenli mesafe koruyarak hedeflere yaklaştığı belirtilerek, "Hedefler, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirlendi" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 uçağındaki kameraya yansıyan önleme anının videosunu yayınladı.

Açıklamada, Su-27'nin tüm uçuş boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına kati biçimde uyduğu ve ABD uçaklarının Rus sınırlarını ihlal etmesine izin vermediği vurgulandı.

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