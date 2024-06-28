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Dünya

Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya, ABD'ye anında karşılık verecek

Sergey Şoygu'nun ardından göreve gelen Rusya'nı yeni Savunma Bakanı Andrey Belousov, ABD'nin Karadeniz'deki insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği 'kışkırtmalara' yönelik adım atılması talimatı verdi.

AA28 Haziran 2024 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya, ABD'ye anında karşılık verecek
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin stratejik İHA'larıyla Karadeniz'deki faaliyetlerini son dönemde artırdığı belirtildi. İHA'ların, Ukrayna'ya verilen Batılı silahlarla Rus tesislerine saldırılar için destek sağladığı kaydedilen açıklamada, "Bu, ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin yanında artan katılımını göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu faaliyetlerin, Rus hava kuvvetleri unsurlarıyla yaşanabilecek olayların ve Rusya ile doğrudan çatışma ihtimalini artırdığına işaret edildi.

DERAL YANIT VERİLECEK

NATO ülkelerinin artan bu riskten ötürü sorumlu tutulduğu açıklamada, "Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanlığına bu kışkırtmalara derhal yanıt verilmesi yönünde önerilerde bulunması talimatını verdi" ifadesi kullanıldı.

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