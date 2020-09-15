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Dünya

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik: Rus savaş uçaklarından ABD uçağına engelleme

Karadeniz'de ABD'ye ait bombardıman uçağına Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığı duyuruldu. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

IHA15 Eylül 2020 Salı 09:27 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 09:28
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Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeyi tüm dünya kamuoyu yakından takip ederken, Karadeniz semalarında ise ABD’ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağı görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğleden sonra radar sistemleri tarafından tespit edilen yabancı uçakların ardından Güney Askeri Bölgesi’nden 2 adet Su-27 ve 2 adet Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı. Bakanlık, Kırım açıklarında ABD’ye ait 3 adet B-52 tipi stratejik bombardıman uçağının tespit edildiğini ifade ederken, ABD uçaklarının Rus savaş uçakları tarafından ülke sınırlarından uzaklaştırıldığı açıklandı. Savunma Bakanlığı uçakların önce Türkiye hava sahasına yaklaştığını, ardından Romanya üzerinden bölgeden uzaklaştığını belirtirken, uçakların İngiltere’den kalkış yaptığı ve Karadeniz’e Ukrayna üzerinden geldiği aktarıldı.

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