Dünya

Karadeniz'deki savaş Akdeniz'e taşındı! İlk kez oluyor: Rus gemisine saldırı

Ukrayna Güvenlik Servisince (SBU), Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

AA19 Aralık 2025 Cuma 16:15
Karadeniz'deki savaş Akdeniz'e taşındı! İlk kez oluyor: Rus gemisine saldırı
Ukrayna medyasındaki haberlerde, Akdeniz'de "Rus gölge filosuna" ait olduğu savunulan bir petrol tankerine Ukrayna tarafından İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Saldırının, SBU tarafından "QENDIL" isimli tankere düzenlendiği savunulan haberlerde, "Rusya, bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek için para kazanmak amacıyla kullanıyordu." ifadesine yer verildi.

Haberlerde, saldırının, Akdeniz'in tarafsız sularında Ukrayna'dan 2 bin kilometreden daha fazla bir mesafede düzenlendiği öne sürülerek, SBU'nun ilk kez bu denizdeki bir Rus gemisine İHA kullanarak saldırı düzenlediği iddia edildi.

