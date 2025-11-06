İSTANBUL 19°C / 15°C
Dünya

Karadeniz'den Adriyatik'e yeni geçit: İki ülke arasında imzalar atıldı

İki ülke sınırında inşa edilecek ortak demiryolu tüneli için işbirliği anlaşması imzaladı. 2,4 kilometre uzunluğundaki hat, Balkanlar'ı Karadeniz'den Adriyatik'e bağlayarak bölgesel ticaret ve ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov ile Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, sınırda ortak demiryolu tünelinin ortaklaşa inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. İmza töreni, Bulgaristan'ın batısındaki Gyueshevo köyündeki tren istasyonunda gerçekleşti.

Törende konuşan Karadzhov, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olduğunu, tünelin Bulgaristan ve Kuzey Makedonya arasındaki eksik demiryolu bağlantısını tamamlayarak Karadeniz ve Adriyatik Denizi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti.

Yaklaşık 2,4 kilometre uzunluğundaki tünelin, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı ve Avrupa Birliği (AB) ile NATO ulaşım ağlarının entegrasyonunu artıracağı da Karadzhov'un açıklamaları arasında yer aldı.

Törende konuşma yapan Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Nikolovski ise, tünelin Balkanlar ve tüm Avrupa için stratejik, ekonomik ve jeopolitik açıdan önemli ulaşım koridorlarından biri olduğunun altını çizdi.

Nikolovski, ayrıca bu demiryolu koridorunun Ukrayna'ya yönelik saldırı bağlamında da önem taşıdığını belirterek, bu hattın NATO'ya yardımcı olacağını ve Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmasına destek sağlayacağını ifade etti.

Törene AB Komisyonu temsilcileri ile AB ve NATO ülkelerinin Bulgaristan'daki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

