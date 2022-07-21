Karakalpakistan'da bir aylık OHAL, süresi dolmadan sona erdi

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine yönelik bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'da, Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 2 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar ilan edilen OHAL, saat 05.00 itibarıyla sonlandırıldı.

Karakalpakistan Yüksek Konseyi'nin bölgede kamu düzeninin sağlandığını göz önünde bulundurularak aldığı karara göre, OHAL kapsamında Karakalpakistan genelinde uygulanan 21.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı iptal edildi.

Kararnameye göre bölgedeki önemli bina ve yapıların kolluk kuvvetler tarafından korunması, araçlar dahil vatandaşların hareket özgürlüğüne kısıtlanması ve vatandaşlara kimlik kontrollerinin uygulaması, Karakalpakistan'a giriş ve çıkışlardaki kısıtlamalar ile spor ve eğlence dahil toplu etkinliklere getirilen yasaklar kaldırılırken, OHAL kapsamında görev yapan kolluk kuvvetler bölgeden geri çekilmeye başladı.

- KARAKALPAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini belirtmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar OHAL ilan edilmişti.

Gösterilerde dördü polis, 21 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i kolluk kuvveti olmak üzere 243 kişi yaralanmıştı. Olaylarla ilgili 14 kişi gözaltına alınmıştı.