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Dünya

Karakola sızma gerçekleşti! Biri binbaşı 2 İsrail askeri öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde bir askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda biri binbaşı 2 İsrail askeri öldü, 6 İsrail askeri yaralandı. Olayın ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaşan İsrail medyası, şahsın 11 asker ve bir komutanın bulunduğu karakola sızdığını kaydetti.

AA4 Şubat 2025 Salı 15:39 - Güncelleme:
Karakola sızma gerçekleşti! Biri binbaşı 2 İsrail askeri öldü
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün Vadisi'ndeki bir askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 2 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 2 İsrail askerini öldürüp 6'sını yaralayan saldırganın öldürüldüğü ifade edildi.

Ölen askerlerden birinin Binbaşı Ofer Yung olduğu bildirilirken, diğerinin ismi açıklanmadı.

- İSRAİL ASKERLERİYLE DAKİKALARCA ÇATIŞTI

İsrail medyası, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaştı.

The Times of Israel'in İsrail ordusunun ilk incelemelerine dayandırdığı haberine göre, Filistinli silahlı bir şahıs, askeri karakola girerek İsrail askerleriyle dakikalarca çatıştı.

Aynı adı taşıyan Filistin köyü yakınlarındaki Taysir kontrol noktasında yaşanan olayda, şahsın 11 asker ve bir komutanın bulunduğu karakola sızdığı kaydedildi.

Gece boyunca karakolun çevresinde keşif faaliyeti yaptığı anlaşılan şahsın, M16 piyade tüfeği ve 2 şarjör taşıdığı, üzerinde hücum yeleği bulunduğu aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, saldırının ardından karakoldan kaçmaya çalışan şahsın bir insansız hava aracı tarafından takip edildiğini ve İsrail askerlerinin attığı el bombasının isabet etmesi sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti.

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