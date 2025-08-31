İSTANBUL 35°C / 22°C
31 Ağustos 2025 Pazar
  "Karanlık günler sizi bekliyor" diyerek intikam yemini etti: İşgalci İsrail'e misilleme sinyali
Dünya

“Karanlık günler sizi bekliyor” diyerek intikam yemini etti: İşgalci İsrail'e misilleme sinyali

Yemen'de Husilerin kontrolündeki hükümetin başbakanı ve bazı bakanların işgalci İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından, Husiler'den misilleme sinyali geldi. İsrail'e yönelik 'Kara günler sizi bekliyor' diyerek intikam yemini etti.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 00:25 - Güncelleme:
Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın konuşmasını yaptığı video kaydını yayımladı.

Meşat, konuşmasında 28 Ağustos'taki saldırıda hayatını kaybeden başbakanları Rehavi ile bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi.

Öldürülenler için "intikam alma" sözü veren Meşat, muktedir güce sahip olduklarını, düşmanın (İsrail) gerçekleştirdiği işlemin şanstan başka bir şey olmadığını dile getirdi.

Konuşmasında Meşat, "İntikamımız uzun sürmeyecek, kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Meşat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ülkelerine dönmeleri için ellerinde henüz iyi bir fırsat olduğunu, ülkedeki şirketler için de vakit geçmeden önlerinde ülkeyi terk etme imkanı bulunduğunu belirterek, meydan okumalara meydan okumayla karşılık vermeyi sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Yemen'de Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

