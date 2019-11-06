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'Karanlıklar Prensi' Dahlan yine sahneye çıktı, İsrail ağzıyla Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı’yla Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu parçalayınca “Ortadoğu’nun kiralık katili ve en karanlık şahsiyetlerinden biri olan Muhammed Dahlan yine sahneye çıktı. Türkiye’nin bölgede Osmanlı’yı canlandırmak istediğini söyleyip tehditler savuran Dahlan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümeti için de “düşmanlarım” ifadesini kullandı.

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Ortadoğu’da Türkiye’yi hedef alan eylemlerin ardındaki tetikçi Muhammed Dahlan bir kez daha sahneye çıktı. Dubai merkezli Suudi Arabistan sermayeli MBC kanalına geniş bir röportaj veren Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri tetikçisi Muhammed Dahlan, Türkiye’yi hedef alan hakaret ve kara propagandaya başvurdu. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin aktardığı röportajda, Türkiye’ye içeriden ve dışarıdan düzenlenen başta FETÖ darbe girişimi gibi birçok karanlık operasyonun arkasındaki isim olan Muhammed Dahlan’ın birkez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koyduğu görüldü. Dahlan röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükümeti “düşmanlarım” olarak niteledi. Dahlan’ın röportajda Katar ve Filistin’i Türkiye’den koparma planı yürüttüğünü de ortaya koydu. Dubai merkezli MBC kanalının kontrolünün perde arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu biliniyor.

İSRAİL AĞZIYLA KONUŞTU
MBC’de İsrail ağzıyla konuşan Muhammed Dahlan, Türkiye’ye ilişkin, “Ortadoğu’da Osmanlı İmparatorluğu’nu canlandırma peşinde koştuğu” kara propagandasına başvurdu. 15 Temmuz FETÖcü darbe girişimindeki rolünü Dahlan aynı röportajda reddetti. Ne var ki Dahlan’ın FETÖcü darbe girişimindeki rolü de dahil Türkiye’yi hedef alan operasyonları daha önce ortaya çıkmıştı.
 
KATAR’A GÖZDAĞI
Muhammed Dahlan, Türkiye ile birlikte önemli işbirliklerine imza atan Katar’ı da tehdit etti. Dahlan, “Katar, Türkiye ve İran ile birlikte hareket etmek yerine Arap ülkeleriyle birlikte çalışmalı” sözleriyle Abu Dabi ve Riyad’ın bölgesel politikasının da sözcülüğünü yaptı.
 
FİLİSTİN’İ KOPARACAK
Skandal röportajda, Dahlan, 2011 senesinde kovulduğu Filistin’in, Mahmud Abbas yerine başkanlık görevine talip olduğunu da söyledi. Dahlan’ın daha önce Filistin’de Hamas ve Mahmud Abbas’a karşı darbe planladığı ortaya çıkmıştı. Dahlan’ın amacının Filistin’i Türkiye ve Katar’dan kopartarak BAE uydusu haline getirmek olduğu biliniyor.
 
(Yeni Şafak)

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