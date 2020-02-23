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Dünya

Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti

Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

İHA23 Şubat 2020 Pazar15:25 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 15:25

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şimdiye dek 3 ölüm vakasının meydana geldiği Japonya’dan kötü haber geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastanede tedavi altına alınan 80'li yaşlarda bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Kronik hastalığı bulunduğu öğrenilen yolcunun ölüm nedeninin zatürre olduğu kaydedilirken, korona virüsünden enfekte olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Japonya'da şu ana kadar 2'si karantina altına alınan Diamond Princess gemisinden olmak üzere toplam 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son vakanın kaynağının korona virüsü olduğunun netleşmesi halinde, virüs kaynaklı ölümler 4'e çıkacak.

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