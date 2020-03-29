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Dünya

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Tüm dünyayı saran Koronavirüs pandemisinin ortasından çok ilginç bir olay yaşandı. Hindistan'da bir adam, karantinadan kaçarak 90 yaşındaki bir kadının boynunu ısırdı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken, şahıs gözaltına alındı.

star.com.tr29 Mart 2020 Pazar 13:08 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:10
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Güney Hindistan'daki koronavirüs pandemisinin ortasında yaşanan tuhaf olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından “zombi kıyameti' olarak adlandırdı. 30'lu yaşlarındaki Tanil Nadu isimli bir adam, seyahat geçmişi nedeniyle evinde karantina altındaydı.

Komşularının ifadesine göre Cuma günü evinden çıplak bir halde fırlayan adam, karşısına çıkan 90 yaşındaki Natchiammal adlı yaşlı bir kadının boğazını ısırdı.

Komşuların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis, Nadu'yu yakalarken, yaşlı kadın boynundaki yara nedeniyle tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, tedaviye cevap vermeyen yaşlı kadın, Cumartesi günü öldü.

Yapılan açıklamada, bir hafta önce Sri Lanka'dan dönen Nadu'nun, Covid-19 endişesiyle evde karantinada tutulduğunu söyledi. Ayrıca Nadu'nun zihinsel rahatsızlığının da olduğu belirtildi.

Olayın yerel ve ulusal basına yansıması üzerine, sosyal medya kullanıcıları devam eden pandeminin ortasına yaşanan tuhaf olaya, 'zombi kıyameti' yorumları yaptı.

star.com.tr

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