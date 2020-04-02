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Dünya

Karantinanın ortasında ordu ve polise 'vur' emri: Bela çıkarırsanız mezara gönderirim

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs ( Corona virus / Covid-19 ) krizinin ortasında, karantinayı ihlal edenlerin öldüğünü ve ülke salgınla savaşırken güvenlik güçlerinin sorun çıkaranlara 'ateş edeceğini' söyledi. Duterte, 'Bela çıkarırsanız, mezara gönderirim.' dedi.

star.com.tr02 Nisan 2020 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 10:52
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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkedeki koronavirüs pandemisinin daha fazla yayılmasını engellemek için, halkın evinde kalması, sokağa çıkmaması emri verdi. Duterte, verdiği emrin ihlal edilmesi ve sorun çıkarılması halinde, güvenlik güçlerinin ateş edeceğini söyledi.

Duterte polise ve orduya,  karantinayı ihlal ederek sorun çıkaranlara ateş açılmasını emretti.

Duterte yaptığı açıklamada, "Tereddüt etmeyeceğim. Polis ve orduya emrediyorum. Eğer bir sorun varsa ya da insanlar çıkıp kavga gibi şeylere karışırlarsa onları vurun.' dedi.

'BELA ÇIKARIRSANIZ, SİZİ MEZARA GÖNDERECEĞİM'

Duterte açıklamasını, Quezon City'de karantina sırasında çalışmayan fabrika işçilerinin izinsiz protestosunda 21 kişinin gözaltına alınmasının ardından yaptı.

Tutuklamalar, hükümeti kriz sırasında yardım isteyen yoksulları hedef aldığı için Filipinli İşçilerin Dayanışması (BMP) tarafından kınandı.

Ancak Duterte açıklamasında 'vur' emrinin arından, 'Bela olursanız, sizi mezara göndereceğim.' dedi.

Halkın uzun da sürse, çalışma ve serbest dolaşım talimatını beklemeleri gerektiğini söyleyen Duterte, kimseyi aç bırakmayacaklarını söyledi.

Duterte, kimsenin hükümeti korkutmaya çalışmaması gerektğini söyleyerek, 'Hükümete meydan okumayın. Kesinlikle kaybedersiniz.' dedi.

Filipinler 2.300'den fazla Covid-19 vakasını doğruladı ve ülkede pandemiden 96 kişi öldü. Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü, orada uygulanan az sayıda test nedeniyle, muhtemelen daha fazla sayıda enfeksiyon olduğunu ileri sürüyor.

star.com.tr

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