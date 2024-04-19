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Dünya

Karar bozuldu! Müslüman okulunun kapatılması mahkemeden döndü

Fransa'da idare mahkemesi, Nice kentindeki Müslümanların özel okulu hakkında verilen kapatma kararını bozdu. Öte yandan mahkeme, Valiliğin okula dava masrafları için 1500 avro ödemesine hükmetti.

AA19 Nisan 2024 Cuma 21:58 - Güncelleme:
Karar bozuldu! Müslüman okulunun kapatılması mahkemeden döndü
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Ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes Valiliğine bağlı Nice kentindeki İbn Sina Ortaokulu'nun avukatı Sefen Guez Guez, okulun müdürü Otmane Aissaoui ile kaleme aldıkları ortak açıklamayı X hesabından paylaştı.

Açıklamaya göre, Nice İdari Mahkemesi, Alpes-Maritimes Valiliğinin İbn Sina Ortaokulu ile ilgili aldığı kapatma kararını bozdu. Okul hakkındaki "finansal kaynaklarda belirsizlik" suçlaması da düştü.

VALİLİĞİN OKULA DAVA MASRAFLARI İÇİN 1500 AVRO ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ!

Mahkeme, Valiliğin okula mahkeme masrafları için 1500 avro ödemesine hükmetti.

Alpes-Maritimes Valiliği 15 Mart'ta, Müslümanların bölgedeki tek özel okulu olan Nice'teki İbn Sina Ortaokulu'nu kapatma kararı almıştı. Okul, finansal kaynaklarını net olarak bildirmemekle suçlanmıştı.

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