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Dünya

Karar duyuruldu! NATO Türkiye'ye gönderecek

NATO müttefikleri, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınması için Türkiye'ye tam teşekküllü, 'yarı kalıcı' barınma tesisleri gönderilmesini kararlaştırdı. Ünitelerin gönderilmesine yönelik çalışmaları NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli yönetecek.

AA10 Şubat 2023 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Karar duyuruldu! NATO Türkiye'ye gönderecek
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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO'nun göndereceği barınma tesisleri normalde NATO'nun tatbikatları ve operasyonlarında kullanılan karargah komplekslerinden oluşuyor. Bu tesisler ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi imkanları içeriyor.

NATO askeri yetkilileri, şu anda İtalya'nın Taranto kentindeki NATO Destek Ajansı Güney Operasyon Merkezi'nde tutulan barınma tesislerinin gönderilmesi için en uygun lojistik ve nakliye seçeneklerini değerlendiriyor.

Bu tesisler, kurulduktan sonra NATO ülkelerinin göndermeye başladığı kış şartlarına uygun çadırların etrafına yerleştirilmesiyle tamamlanacak.

Ünitelerin gönderilmesine yönelik çalışmaları NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli yönetecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin kararını memnuniyetle karşılayarak, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindedir. Bu barınma tesislerinin sevk edilmesi hayatların kurtarılmasını sağlayacaktır. NATO müttefikleri ve ortaklar yardım çabalarına ciddi destek vermektedir. İhtiyacı olanlara yardım için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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