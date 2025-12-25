İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,85
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Karar Putin'de! Rusya'dan barış sinyali

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine yönelik ABD tarafından sunulan barış planını analiz ettiklerini belirterek, 'Karar Putin'in. Ona göre ABD ile iletişime devam edebiliriz' ifadelerini kullandı.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Karar Putin'de! Rusya'dan barış sinyali
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD'den getirilen barış planını analiz ettiklerini belirterek, "Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in, ABD'li yetkililerle görüştüğünü anımsatan Peskov, "Dmitriyev'in Putin'e teslim ettiği planı analiz ediyoruz. Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a telgraf göndererek Noel'i kutladığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Peskov, Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Fransa vatandaşı Laurent Vinatier ile ilgili ülkesiyle temas halinde olduklarını bildirdi.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Ukrayna krizi
  • ABD barış planı

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.