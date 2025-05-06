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Dünya

Karar tüm dünyaya duyuruldu! ABD ile ateşkes resmen sağlandı

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'de İran destekli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıkladı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 22:53 - Güncelleme:
Karar tüm dünyaya duyuruldu! ABD ile ateşkes resmen sağlandı
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Bakan Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umman'ın, Yemen'in başkenti Sana'daki ilgili makamlar (Husiler) ve ABD ile gerginliği azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmeler ve temasların ardından, çabalar iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı." dedi.

Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sorun yaşamayacağına dikkati çeken Busaidi, "Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

DIŞ İŞLERİ BAKANINDAN TARAFLARA ŞÜKRAN ÖVGÜSÜ

Umman'ın çabalarına olumlu yaklaşım gösteren taraflara şükranlarını sunan Busaidi, bunun herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Filistin ve Gazze Şeridi'ne destek amacıyla İsrail'e ve Kızıldeniz'de ABD ve İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyordu.

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