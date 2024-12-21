20 Aralık 2024'te Türkiye ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne imza atan İspanya kendi ordusu için 25 adet ilave Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişini onayladı. Konuyu yakın takibe alan ABD basını haberinde Türkiye'ye de özel parantez açtı. İspanya Eurofighter Typhoon jetlerini 2030-2035 yılları arasında teslim alacak.

TÜRKİYE İLE ANLAŞMANIN ARDINDAN EUROFİGHTER TYPHOON ALACAKLAR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli savuna sanayi dergisi Breaking Defense, İspanya'nın Eurofighter Typhoon tedarikini gündemine aldı. Gelişmeyi okuyucularına "İspanya 25 adet ilave Eurofighter Typhoon savaş uçağı sipariş etti, Türk eğitim uçağıyla kol kola girdi" başlığıyla duyuran ABD basını, İspanya'nın söz konusu uçakları 2030-2035 yılları arasında teslim alacağını yazdı.

Haberde İspanya'nın Halcon II programı kapsamında 25 adet Eurofighter Typhoon dördüncü nesil savaş uçağı siparişini onayladığı duyuruldu. İspanya hükümeti ile NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı (NETMA) arasında bugün imzalanan sözleşmenin, 21 adet tek kişilik ve dört adet çift kişilik uçağın satın alınmasını kapsadığı bildirildi. Eurofighter konsorsiyumundan yapılan açıklamada, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne teslimatların 2030-2035 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Eurofighter konsorsiyumunun açıklamasına yer verilen haberde, "İspanyol Eurofighter Typhoon jetleri, Torrejon ve Zaragoza'da konuşlu eski F-18 filosunun bir kısmının yerini alacak ve İspanyol Hava Kuvvetleri'ndeki Typhoon uçaklarının toplam sayısını 115'e çıkaracak" denildiği aktarıldı.

Haberin devamında konuyla ilgili bir açıklama da Getafe tesisinde İspanyol Hava Kuvvetleri Eurofighter'larını üreten Airbus'tan geldiği söylendi. Airbus'ın "Yeni uçaklar: İspanya'nın hava gücü kabiliyetlerini ve operasyonlarını artıracak; NATO'nun kalbindeki önemli konumunu güçlendirecek ve programın endüstriyel ayak izini güvence altına alacak" dediği bildirildi.

HALCON PROGRAMINA DEĞİNDİLER

İspanya'nın Halcon programına değinilen ve program hakkında bilgi verilen haberde, Halcon, İspanya'nın tüm F/A-18C/D Hornet'leri değiştirmeyi amaçlayan ulusal iki aşamalı satın alma programı olup, 20 uçağı kapsayan ve halihazırda sözleşmesi imzalanmış olan 2,15 milyar dolar değerindeki Halcon 1 ve yeni ikinci parti siparişi arasında paylaştırılıyor. 4,6 milyar avro (4,8 milyar dolar) değerindeki Halcon II projesi, 2023 yılında İspanya Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Program, uçakların yanı sıra motorları ve destek hizmetlerini de kapsıyor." ifadelerine yer verildi.

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı General Javier Salto Martínez-Avial'ın Halcon II siparişinin geciktirilmemesi için uzun süredir baskı yaptığı hatırlatılan haberde, geçen yıl teslimatların 10 yıl sürebileceği uyarısında bulunduğunu söylediği bildirildi.

Airbus'ın açıklamalarına atıfta bulunulan haberde uçakların teknik bilgilerine yer verildi. Uçakların silah sistemleriyle donatılacağı öne sürülen haberde, "Airbus'a göre Halcon uçakları, yeni sensörler ve geliştirilmiş bağlantının yanı sıra, son teknoloji aviyonikler, elektronik tarama radarı (E-Scan) ve Brimstone III ve Full Meteor füzelerinin fırlatılmasını destekleyebilen silah sistemleri ile donatılacak." denildi.

TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMAYA ÖZEL PARANTEZ AÇTILAR

İspanya'nın Eurofighter Typhoon savaş uçağı alma sürecinde Türkiye'ye özel bir parantez açan ABD basını Breaking Defense, İspanyanın ayrıca Hürjet gelişmiş jet eğitim uçağının geliştirilmesini desteklemek için Türkiye ile ortaklık kurmaya karar verdiğini yazdı.

Haberin Türkiye ile ilgili kısmında, "Ayrı olarak İspanya, Hurjet gelişmiş jet eğitim uçağının geliştirilmesini desteklemek için Türkiye ile ortaklık kurmaya karar verdi. İş birliği için bir Mutabakat Muhtırası bugün İspanya Savunma Bakanlığı ile Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalandı. Bu hareket, Madrid'in platformu Northrop SF-5M uçağının yerine satın almasına yol açabilir." ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi

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