  Kararı böyle duyurdular: Ermenistan Türkiye'ye taviz verdi
Dünya

Kararı böyle duyurdular: Ermenistan Türkiye'ye taviz verdi

ABD basını, Ermenistan'ın pasaportlara vurulan damgalardan Ağrı Dağı simgesi kaldırmasını Türkiye'ye verilen bir taviz olarak değerlendirdi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 10:23
Kararı böyle duyurdular: Ermenistan Türkiye'ye taviz verdi
ABONE OL

Ermenistan, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalarda bazı değişiklikler yaptı.

Erivan hükümeti ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalardan Ağrı Dağı simgesinin kaldırılması yönünde karar aldı.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan yaptığı açıklamada, "Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınırları geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi." ifadesini kullandı.

ABD BASINI: ERMENİSTAN, TÜRKİYE'YE TAVİZ VERDİ

Ermenistan'ın Ağrı Dağı kararı ABD basınında geniş yankı buldu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Ağrı Dağı'nı sınır damgalarından çıkardığını yazan ABD basını, kararı Türkiye'ye verilen bir taviz olarak nitelendirdi.

Popüler Haberler
