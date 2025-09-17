Ermenistan, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalarda bazı değişiklikler yaptı.

Erivan hükümeti ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalardan Ağrı Dağı simgesinin kaldırılması yönünde karar aldı.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan yaptığı açıklamada, "Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınırları geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi." ifadesini kullandı.

ABD BASINI: ERMENİSTAN, TÜRKİYE'YE TAVİZ VERDİ

Ermenistan'ın Ağrı Dağı kararı ABD basınında geniş yankı buldu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Ağrı Dağı'nı sınır damgalarından çıkardığını yazan ABD basını, kararı Türkiye'ye verilen bir taviz olarak nitelendirdi.