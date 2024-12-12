Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi.

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanından bu yana ikinci kez televizyondan halka hitap etti.

Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari bir eylem" olduğunu, bu yüzden ayaklanma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini ve soruşturma konusu yapılamayacağını savundu.

Muhalefetin hükümeti felç etmesine karşın ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için devlet başkanı olarak sıkıyönetim ilan etme yetkisini kullandığını ifade eden Yoon, "Bu, yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hükümdür." dedi.

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını belirterek, "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM SORUŞTURMASINDA GENEL KURMAY BAŞKANI PARK GÖREVDEN ALINDI

Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genel Kurmay Başkanı Park An-su görevden alındı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Park'ın görevden alındığını açıkladı.

Park, sıkıyönetim ilanında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından "sıkıyönetim komutanı" olarak atanmıştı.

Sıkıyönetimin ilan edilmesinden kısa süre sonra ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emri, Park'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

Park, mecliste verdiği ifadede, sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon'un televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendiğini ve sıkıyönetim emrini kendisinin hazırlamadığını savunmuştu.

Eski Genel Kurmay Başkanı, sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından o sırada Savunma Bakanı olan Kim Yong-hyun'a istifasını sunduğu ancak Devlet Başkanı Yoon'un geri çevirmesiyle görevine devam ettiğini belirtmişti.

- 6 KOMUTAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, başarısız sıkıyönetim ilanının ardından 5 Aralık'ta istifa etmişti. Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski bakan Kim, "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Park'tan önce sıkıyönetim ilanı nedeniyle aralarında Başkent Savunma Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı, Savunma İstihbarat Komutanı ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı'nın olduğu 6 üst düzey asker görevden alınmıştı.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN POLİSLER İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLECEK

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik için tutuklama talep edileceği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten polis yetkilileri, acil gözaltı kararıyla tutulan polis amirlerinin tutuklanması için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

Söz konusu emniyet müdürleri, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatını vererek, karar için oylama yapacak milletvekillerinin Meclise girmelerini engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Ülkede acil durum tutuklama hükümleri uyarınca polisin şüphelileri gözaltına almak ve sorgulamak için 48 saati bulunuyor.

GÜNEY KORE'DE İKTİDAR PARTİSİNİN LİDERİNDEN, MUHALEFETİN YOON'UN AZLİ İÇİN VERDİĞİ ÖNERGEYE DESTEK

Güney Kore'de, iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon, muhalefetin, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını talep ettiği önergeyi desteklediğini bildirdi.

- GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.