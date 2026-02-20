İSTANBUL 18°C / 7°C
Dünya

Kararnameyi imzaladı: Putin'den Türkiye'ye yeni büyükelçi ataması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

AA20 Şubat 2026 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Kararnameyi imzaladı: Putin'den Türkiye'ye yeni büyükelçi ataması
Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, Verşinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı görevinden alınarak Ankara Büyükelçisi görevine getirildi.

Vladimir Putin, imzaladığı diğer bir kararnameyle de Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko'yu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u Taşkent Büyükelçisi olarak atamasına ilişkin kararname imzalamıştı.

VERŞİNİN KİM?

1954 doğumlu Sergey Verşinin, 1976'da Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünden (MGIMO), 1991'de ise Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Akademisinden mezun oldu.

Rusya'nın Fas, Cezayir ve Tunus'taki temsilciliklerinde çeşitli görevlerde yer alan Verşinin, 1999-2003 yıllarında Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi görevini üstlendi.

2004'ten itibaren Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Verşinin, 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

