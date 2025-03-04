Kararnameyi Trump imzalamıştı: Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan ABD'ye yüksek seviyelerde uyuşturucu girişi olduğu gerekçesiyle uygulamayı planladığı gümrük vergilerinin yürürlüğe girdiği açıklandı. Bu kapsamda Meksika ve Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak. Kanada'dan ithal edilen ham petrol gibi enerji ürünleri yüzde 25 gümrük vergisine tabi olmayacak bu ürünlerden yüzde 10 gümrük vergisi alınacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump, hem Kanada'ya hem de Meksika'ya tehlikeli kartel faaliyetlerini ve ölümcül uyuşturucu akışını engellemek için çok fazla fırsat sundu. Ancak durumu yeterli şekilde değerlendirme konusunda başarısız oldular. Fentanil gibi uyuşturucuların yasadışı dağıtım ağları üzerinden ABD'ye akması, halk sağlığı krizi de dahil olmak üzere ulusal bir acil duruma yol açtı. Dünyanın önde gelen fentanil kaçakçıları olan Meksika uyuşturucu kaçakçıları, Meksika hükümetiyle kabul edilemez ilişkileri nedeniyle engellenmeden faaliyet gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

"ABD İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Meksika hükümetinin kartellerin uyuşturucu madde üretimi ve nakliyesi için güvenli liman sağladığı ve bu uyuşturucuların toplu olarak yüz binlerce ABD'linin aşırı dozdan ölümüne yol açtığı belirtilen açıklamada, "Meksika hükümetiyle yapılan bu ittifak, ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu tehlikeli kartellerin etkisini ortadan kaldırmalıyız" denildi.

Ayrıca Kanada'da laboratuvarlar işleten Meksika kartellerinin varlığının da arttığı kaydedilen açıklamada, "Yakın zamanda yapılan bir çalışma, Kanada'nın artan yerel fentanil üretimini ve uluslararası narkotik dağıtımındaki büyüyen ayak izini tespit etti" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, her iki ülkenin de kaçakçıları tutuklama, uyuşturucuya el koyma veya ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlama konusundaki başarısız olduğu ve bunun ABD'nin güvenliği için alışılmadık bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

KANADA'DAN VERGİ MİSİLLEMESİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ABD vergilerinin yürürlüğe girmesine saatler kala yazılı bir açıklama yaptı. Trudeu, "Bugün, 30 günlük bir aradan sonra, ABD yönetimi Kanada ihracatına yüzde 25, Kanada enerjisine ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamaya karar verdi. Şunu açıkça söyleyeyim, bu eylemlerin hiçbir haklı gerekçesi yok" dedi. Kanada'nın bu gerekçesiz karara cevapsız kalmasına izin vermeyeceğini belirten Trudeau, "Amerikan vergileri bu gece yürürlüğe girerse, Kanada sabah 12.01'den itibaren 155 milyar dolarlık Amerikan malına yüzde 25 oranında tarife uygulayarak yanıt verecek. İlk olarak 30 milyar dolarlık ürüne vergi uygulanacak ve kalan 125 milyar dolarlık Amerikan ürününe ise 21 gün içinde vergi uygulayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca tüm Çin ürünlerine yönelik gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardı.