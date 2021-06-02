Star.com.tr 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:56 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:57





Polis raporuna göre Moritanya'dan Karayipler'deki Tobago kıyılarına sürüklenen gemide en az 14 ceset olduğu bildirildi.

Polis içinde iskelet kalıntılarının bulunduğu teknenin Cuma günü adanın yakınında başı boş yüzerken bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Edinilen bilgilere göre teknenin çalındığı ve bir soruşturma yürütülüyor.

Gemidekilerin ölümüne neyin sebep olduğu veya ölenlerin Moritanya vatandaşı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Keşif hakkında yorum yapan Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Amery Browne, olaydab üzüntü duyduğunu ve gemideki kişilerin ölümleriyle ilgili daha fazla araştırmayı destekleyecekleri açıkladı.

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